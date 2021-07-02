صادرات النفط الخام الأمريكية بلغت 2.7 مليون برميل يوميا في مايو

_ أظهرت بيانات التجارة الخارجية من مكتب تعداد الولايات المتحدة يوم الجمعة أن صادرات النفط الخام الأمريكية بلغت 2.71 مليون برميل يوميا في مايو مقارنة مع 3.24 مليون برميل يوميا في أبريل.

واستقرت الصادرات إلى الهند تقريبا عند حوالي 361 ألف برميل يوميا، بينما انخفضت الشحنات إلى كندا لنحو 272 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 354 ألف برميل يوميا في الشهر السابق.

وتراجعت صادرات الخام إلى هولندا، وهي من أكبر الوجهات، إلى حوالي 245 ألف برميل يوميا مقارنة مع 425 ألف برميل يوميا في أبريل .