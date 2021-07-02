: أوبك+ توافق على اتفاق النفط الجديد لكن دون موافقة الإمارات

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_ قال مصدر في أوبك+ إن المجموعة وافقت يوم الجمعة على إضافة المزيد من النفط إلى السوق وتمديد مدة اتفاقها بشأن قيودها المتبقية بشأن الإنتاج لفترة أطول، غير أن الإمارات لا تزال تعارض الاتفاق الجديد.
تتطلب جميع اتفاقات أوبك+ الموافقة بالإجماع. ويعني التطور النادر الذي حدث يوم الجمعة أن الإمارات لا يزال بإمكانها إخراج الخطة عن مسارها. ولم يتضح على الفور كيف سيجري العمل بالخطة الجديدة.
واستمرت يوم الجمعة المحادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+، لليوم الثاني بعد أن فشلت المجموعة في التوصل إلى توافق خلال اجتماعات يوم الخميس.
وبموجب الاتفاق الجديد، سترفع أوبك الإنتاج اعتبارا من أغسطس 2021 وتمدد مدة اتفاق الإنتاج حتى نهاية 2022 من موعده الأصلي في أبريل 2022.
وقال المصدر إن الإمارات قالت إنها وافقت على زيادة الإنتاج لكن التمديد مشروط بمراجعة خط الأساس الخاص بها، وهو مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه.
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