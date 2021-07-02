وول ستريت تبلغ مستويات غير مسبوقة بدعم بيانات وظائف قوية في يونيو

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– شهدت وول ستريت ارتفاعا لمستويات قياسية جديدة يوم الجمعة، إذ أغلق ستاندرد آند بورز على زيادة لليوم السابع على التوالي، بعد أن أظهرت بيانات الوظائف ليونيو نشاطا قويا للتوظيف.
وبلغ ستاندرد آند بورز وداو وناسداك مستويات غير مسبوقة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 152.82 نقطة بما يعادل 0.44 بالمئة إلى 34786.35 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 32.4 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 4352.34 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 116.95 نقطة أو 0.81 بالمئة إلى 14639.33 نقطة.
وعلى أساس أسبوعي، تقدم ستاندرد آند بورز 1.7 بالمئة، وربح داو واحدا بالمئة، وصعد ناسداك 1.9 بالمئة.
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