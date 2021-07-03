روسيا تسجل وفيات قياسية بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي

_ سجلت روسيا يوم السبت 697 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا وهو أكبر عدد وفيات مؤكد في يوم واحد منذ بدء الجائحة كما أنه رقم قياسي لليوم الخامس على التوالي.

وأكد أيضا فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة تسجيل 24439 إصابة جديدة بالفيروس وهو أكبر عدد إصابات منذ أوائل يناير.

وسجلت موسكو وحدها من هذه الإصابات 7446 حالة. ويقول مسؤولون إن زيادة الإصابات ترجع إلى سلالة دلتا شديدة العدوى.