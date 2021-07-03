العراق يعلن منح مشروع مصفاة ذي قار لشركات صينية

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العربية دوت نت – قالت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، إن بغداد منحت مشروع تطوير مصفاة ذي قار لكونسورتيوم يضم عددا من الشركات الصينية.
ونقل البيان الرسمي عن وزير النفط إحسان عبد الجبار قوله “المصفاة تضم وحدات إنتاجية متكاملة وسيكون بطاقة 100 ألف برميل باليوم”.
وعبر الوزير عن أمله في توقيع العقد هذا الشهر.
استقرت أسعار النفط الجمعة بعد أن استأنف وزراء أوبك+ محادثات بشأن زيادة إنتاج النفط في اليوم التالي لعرقلة الاتفاق، مما قد يؤخر خطط ضخ المزيد من النفط حتى نهاية العام.
وقالت مصادر إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، سيجتمعون مرة أخرى. وقد تتقوض الزيادة الكبيرة في الأسعار إذا زادت دول أوبك+ المعروض على النحو الذي تراه مناسبا، في حين تظل التوقعات بوصول النفط إلى 100 دولار للبرميل، تتزايد.
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