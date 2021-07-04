جنوب إفريقيا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا اليومية

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وكالات – سجلت جنوب إفريقيا رقما قياسيا بلغ 26000 إصابة جديدة بكورونا، وهو ثانية حصيلة قياسية في عدة أيام، حيث انتشرت الموجة الثالثة من الإصابات بين السكان غير الملقحين إلى حد كبير.
وأدى الارتفاع في الإصابات في أكثر الدول الإفريقية تصنيعا، إلى إجهاد الخدمات الصحية إلى نقطة الانهيار مع عدم وجود أسرة في المستشفيات والمسعفون لإدارتها، ما أجبر الحكومة على فرض قيود الإغلاق الجزئي.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن جنوب إفريقيا سجلت أكثر من مليوني حالة إصابة و61500 حالة وفاة حتى الآن خلال الوباء، بينما تم تطعيم 3.3 مليون شخص، حوالي 5٪ من السكان.
واضطرت الحكومة إلى تدمير مليوني جرعة من لقاح جونسون آند جونسون الملوثة في وقت سابق من هذا العام، في حين واجهت الجهود المبذولة لاستبدالها اختناقات في الإمدادات العالمية.
ولمعالجة هذه المشكلة وافقت جنوب إفريقيا يوم السبت على لقاح Sinovac الصيني ضد COVID-19، حيث تظهر أدلة متزايدة على فعاليته.
انتقد الرئيس سيريل رامافوزا ما أسماه بـ “التمييز العنصري للقاح” العالمي، حيث تقوم الدول الغنية التي لديها إمدادات وفيرة من اللقاحات بتخزينها بينما تنتظر الدول الفقيرة.
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