مال وأعمال

الهجوم الإلكتروني في أمريكا يجبر سلسلة متاجر كووب السويدية على الإغلاق

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_ انتشر أحد أكبر الهجمات ببرامج دفع الفدى في أنحاء متفرقة من العالم أمس السبت ودفع سلسلة متاجر السوبرماركت السويدية “كووب” إلى إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 800 لعجزها عن تشغيل ماكينات تسجيل المدفوعات النقدية.

وقالت “كووب” إن أداة استخدمت عن بعد لتحديث نظام الدفع لديها.

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وجاء إغلاق الشركة السويدية الكبيرة عقب هجوم معقد يوم الجمعة على شركة التكنولوجيا الأمريكية “كاسيا”.

ويشتبه خبراء في مسؤولية عصابة برامج دفع الفدى المعروفة باسم “ريفيل” عن السيطرة على برنامج “في.إس.إيه” للإدارة بشركة كاسيا التي تخدم آلاف الشركات.

وقالت شركة “هنتريس لابس” للأمن الإلكتروني التي سارعت بالتحذير من الهجوم إن آلاف الشركات الصغيرة ربما اخترقت.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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