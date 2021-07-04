- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
_ انتشر أحد أكبر الهجمات ببرامج دفع الفدى في أنحاء متفرقة من العالم أمس السبت ودفع سلسلة متاجر السوبرماركت السويدية “كووب” إلى إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 800 لعجزها عن تشغيل ماكينات تسجيل المدفوعات النقدية.
وقالت “كووب” إن أداة استخدمت عن بعد لتحديث نظام الدفع لديها.
وجاء إغلاق الشركة السويدية الكبيرة عقب هجوم معقد يوم الجمعة على شركة التكنولوجيا الأمريكية “كاسيا”.
ويشتبه خبراء في مسؤولية عصابة برامج دفع الفدى المعروفة باسم “ريفيل” عن السيطرة على برنامج “في.إس.إيه” للإدارة بشركة كاسيا التي تخدم آلاف الشركات.
وقالت شركة “هنتريس لابس” للأمن الإلكتروني التي سارعت بالتحذير من الهجوم إن آلاف الشركات الصغيرة ربما اخترقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجوم الإلكتروني في أمريكا يجبر سلسلة متاجر كووب السويدية على الإغلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.