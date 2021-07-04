موبايلي السعودية تقيم عروضا استثمارية جديدة لنشاط الأبراج

سي ان بي سي _ قالت شركة “موبايلي” السعودية في افصاح إلى سوق المال السعودي إنها بصدد تقييم عروض استثمارية آخرى لنشاط الأبراج بهدف تحقيق أفضل عائد للشركة ورفع نسبة المشاركة في أبراج الاتصالات وتحقيق الكفاءة القصوى.

ونوهت شركة “موبايلي” إلى أن دمج النشاط بصورته الحالية مع زين و”إي.إتش.إس” لا يتوافق مع متطلبات الشركة الاستثمارية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مصادر لـ CNBC عربية إن شركة موبايلي وزين يقيمان عروضا استثمارية أخرى لنشاط الأبراج في الشركتين يتضمن خيار لطرح أولي في سوق المال السعودية مطلع العام المقبل.