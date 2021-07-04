أبو قير للأسمدة تعتمد الموازنة التخطيطية لعام 2021/2022 بأرباح مستهدفة 2.1 مليار جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية في جلسته المنعقده الأربعاء الماضي الموافق 30 يونيو، على اعتماد الإطار العام لمشروع الموازنة التخطيطية والاستثمارية للشركة لعام 2021/2022. وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح قبل الضريبة خلال عام 2021/2022 بقيمة 2.114.508 مليار جنيه وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم. وبلغت قيمة المبيعات المتوقعة بالموازنة الجديدة 6.438.979 مليار جنيه، ورصدت أيضا مبلغ 4.873.865 مليار جنيه كإجمالي مصروفات. وتستهدف الشركة إجمالي إيرادات خلال عام 2021/ 2022 بقيمة 6.988.373 مليار جنيه.

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