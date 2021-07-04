 إم إم جروب تقرر زيادة رأسمال بساطة المالية القابضة بمبلغ 40 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية في جلسته المنعقده الخميس الماضي، على المساهمة في زيادة رأس مال شركة بساطة المالية القابضة والتي تعمل بنشاط الخدمات المالية غير المصرفية.

وقرر المجلس وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، المساهمة في بساطة بمبلغ 40 مليون جنيه لتصبح حد المساهمة مبلغ 70 مليون جنيه بدلا من 30 مليون جنيه.

وكان مجلس إدارة إم إم جروب وافق في 20 ديسمبر الماضي على المساهمة في شركة بساطة المالية القابضة والتي تعمل بنشاط الخدمات المالية غير المصرية بمبلغ 30 مليون جنيه والتي تمثل 49.9 بالمائة من رأسمال الشركة.

وفي فبراير الماضي أعلنت شركتا بي إنفستمنتس القابضة، وإم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، نقل ملكية أسهم شركة تمويل القابضة للاستثمار ومجموعة شركات تمويل، من شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية إلى شركة بساطة المالية القابضة، وذلك في ضوء الاستعداد لطرح شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية في البورصة المصرية، وتنفيذاً لخطة إعادة هيكلة استثمارات الشركة.