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رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارتها عن الفترة 2021 حتى 2025 بعد فحص ملفات المتقدمين عن الفترة من 22 يونيو حتى 29 يونيو الماضي.
وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم، أن لجنة فحص الإعتراضات سوف تبدأ في تلقي الإعتراضات على أي من الأسماء الواردة في قائمة المرشحين في الجدول الخاص بها والمعلن عنها، أو من استبعد طلب ترشحه خلال خمسة أيام عمل تبدأ من الغد الاثنين الموافق 5 يوليو من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء بمقر البورصة المصرية.
قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية عن الفترة 2021 حتى 2025
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل..البورصة تعلن قائمة المرشحين لمجلس إدارتها وتفتح باب الإعتراضات ابتداء من الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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