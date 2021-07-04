كومباس كابيتال ترفع سعر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات إلى 6.12 جنيه والرقابة المالية تودع الطلب

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، عن إيداع طلب تعديل سعر اعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية للاستحواذ حتى عدد 5.225 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن التعديل رفع سعر عرض الشراء إلى 6.12 جنيه للسهم بدلا من 5.72 جنيه للسهم.

وأشارت إلى أنه جاري دراسة الطلب من قبل الهيئة وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من الائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وقررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من الساعة 10:35 من جلسة تداول اليوم، كما تقرر تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان .

وفي 20 يونيو الماضي، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم إيداع عرض شراء إجباري منافس مقدم من شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية للاستحواذ على أسهم رأسمال الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية حتى 5.22 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، وبسعر نقدي يبلغ 5.72 جنيه للسهم وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.