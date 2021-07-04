في استطلاع دوت الخليج.. 59 صوتا يرجحون نمو أرباح البنوك خلال النصف الثاني من 2021

فريق دوت الخليج _ سيطر التفاؤل على غالبية المشاركين في استبيان جريدة دوت الخليج في عددها نصف السنوي لعام 2021، في المحور الخاص بتوقعات أرباح القطاع المصرفي، حيث اتجهت ترجيحات أغلب المشاركين بنمو أرباح البنوك خلال النصف الثاني من العام الجاري بعدد 59 صوتًا من إجمالي 100 مشارك.

32 صوتًا يتوقعون الاستقرار

وتوقع نحو 32 مشاركًا استقرار أرباح البنوك في القطاع المصرفي المصري خلال النصف الثاني من العام الجاري، بينما رجح نحو 9 مشاركين أن يشهد النصف الجديد من عام 2021 تراجعًا في أرباح القطاع المصرفي.

وكشفت بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري عن تحقيق البنوك العاملة في مصر نحو 29.991 مليار جنيه صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 36.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2020، بتراجع 18.7%.

وقال البنك المركزي المصري إن البيانات مبدئية، وتشمل الفترة من يناير حتى 30 سبتمبر للبنوك التي يبدأ عامها المالي من أول يناير من كل عام، وعن الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر للبنوك التي تنتهي السنة المالية لها في يونيو من كل عام.

وطبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل صافي الدخل من العائد للبنوك المصرية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 94.4 مليار جنيه، مقابل 90.5 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، بارتفاع نسبته 4.3%.

وارتفع صافي إيرادات نشاط البنوك بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 117.296 مليار جنيه، مقابل 110.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، وسجلت مصروفات القطاع المصرفي المصري بنهاية الربع الأول من 2021، نحو 87.3 مليار جنيه.

ويأتي تراجع أرباح البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط العديد من مبادرات البنك المركزي المصري لتقليل التعامل بالنقد وتيسير حلول الدفع الرقمية، والتي تضمنت إلغاء حزمة من الرسوم والعمولات على بعض العمليات المصرفية مثل السحب من ماكينات الصراف الآلي ورسوم التحويلات النقدية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا.

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في نهاية العام الماضي، إن البنك المركزي المصري تحمل ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفًا من أعباء مستحقي المعاشات.

ويحرص البنك المركزي المصري على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي المصري للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.

وأكد أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكل التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فوري باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

وكان خبراء في بنوك استثمار قد توقعوا لجريدة «دوت الخليج»، أن يحقق 12 بنكًا في البورصة المصرية نموًّا في الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5 إلى 11%.

وأضافوا أن الربع الثاني من 2021 سيشهد نموًّا في أرباح البنوك المدرجة بالبورصة، نتيجة تكوين مخصصات كبيرة خلال العام الماضي، وستكون إيجابية أيضًا علي مستويات تحسن مستويات الإقراض بالتزامن مع نمو الودائع.

وأكدوا أن زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه، ستؤثر سلبيًّا بشكل طفيف على أرباح بعض البنوك، خاصة البنوك الصغيرة التي بحاجة لضخ المزيد من رأس المال، حيث ستعمد تلك البنوك نحو الحصول على قروض مساندة من البنوك المحلية أو الأجنبية مما سيساعد في ارتفاع تكلفة الفوائد.

وحقق البنك الأهلي المصري صافي أرباح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/2020، بقيمة 5.960 مليارات جنيه، مقابل 11.57 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بتراجع نسبته 48.5%، ويبدأ العام المالي للبنك الأهلي المصري من يوليو حتى نهاية يونيو.

وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي «الربع الثاني»، ارتفع صافي الأرباح إلى 2.814 مليار جنيه، من 2.783 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضي، كما صعد إجمالي الأرباح قبل الضرائب إلى مستوى 8.470 مليارات جنيه، مقابل 6.725 مليارات جنيه.

وارتفع صافي الربح لبنك القاهرة خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة نمو 20 بالمئة، حيث بلغ صافي الربح مليار جنيه، مقابل 800 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن معدلات النمو المتواصلة لنتائج أعمال البنك تأتي مدعومة بخطط واستراتيجيات التوسع الطموح التي ينتهجها البنك منذ بداية عام 2018، وخاصة في مجال التحول الرقمي ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني.

وحقق البنك التجاري الدولي مصر أرباحًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، بنسبة بلغت 20%، محققًا أرباحًا بلغت 2.87 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.39 مليار جنيه بالربع المقارن قبل عام.

وتراجعت إيرادات البنك التجاري الدولي مصر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 إلى مستوى 5.67 مليارات جنيه، مقابل 6.19 مليارات جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

كما حقق بنك قطر الوطني الأهلي صافي أرباح بلغت 1.96 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.87 مليار جنيه في الربع المقارن من 2020، بزيادة قدرها 5.18%.

وتراجع صافي دخل البنك من العائد خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 3.57 مليارات جنيه، مقابل صافي دخل بلغ 3.85 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وكشفت المؤشرات المالية المجمعة لبنك التعمير والإسكان، خلال الربع الأول من 2021، ارتفاع أرباح البنك بنسبة 7.7%، لتسجل أرباحًا بلغت 651 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 604.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.