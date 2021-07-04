المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية تقرر تأجيل نظر قضية السفينة إيفرجيفن إلى 11 يوليو

قررت المحكمة الاقتصادية في مدينة الإسماعيلية تأجيل نظر قضية السفينة إيفرجيفن إلى 11 يوليو الجاري، لمنح طرفي النزاع وقتاً لاستكمال المفاوضات.

وقال الدكتور حازم بركات، محامى الشركة المالكة للسفينة البنمية “إيفرجيفن” في وقت سابق، إنه من المقرر توقيع اتفاق تسوية نهائي مع هيئة قناة السويس خلال أيام.

وأشار إلى أنه بعد إتمام التسوية، وتوقيع العقود، سيتم رفع الحجز التحفظى على السفينة، موضحًا أن إلغاء الحجز عن السفينة يتم عبر أمر قضائي.

وشهدت أزمة السفينة البنمية “إيفرجيفن” التى جنحت فى المجرى الملاحى لقناة السويس، تطورات جديدة إيجابية خلال الساعات الماضية، فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الهيئة والملاك، حيث من المقرر توقيع اتفاق نهائى بين الطرفين والسماح بمغادرة المركب.