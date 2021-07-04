تعيين تيري هيي رئيسا لشركة هواوي شمال أفريقيا

إسلام فضل _ أعلنت شركة هواوي عن تعيين تيري هيي رئيسا لهواوي شمال إفريقيا اعتبارا من يونيو 2021.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الأحد، أن تيري هيي سيكون مسؤولا عن تنسيق جميع أنشطة المجموعة في البلدان الثمانية والعشرين الإفريقية1 في المنطقة.

وحصل تيري هيي، على شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة الإلكترونية من جامعة ووهان في الصين، وانضم إلى مجموعة هواوي في 2005.

وقبل تعيينه الحالي، كان “تيري هيي” خبرة تفوق 15 سنة في الشرق الأوسط، حيث شغل على التوالي مناصب مدير العمليات في هواوي باكستان، والعضو المنتدب لشركة هواوي الكويت، ورئيس مجلس إدارة مجموعة هواوي للأعمال المؤسسية في الشرق الأوسط والعضو المنتدب لشركة هواوي السعودية.

وتضم شركة هواوي شمال إفريقيا 28 دولة إفريقية هم: الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكونغو، ساحل العاج، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، ليبيا، مالي، المغرب، موريتانيا، النيجر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، جنوب السودان، تشاد، توغو، تونس.

وأوضحت الشركة أن تيري هيي سيكون مسؤولا عن تعزيز استثمارات هواوي في مجال البنية التحتية الرقمية وتدريب المواهب الشابة في إفريقيا، ومن خلال اعتماده للمقاربة الديناميكية وقيادته التشاركية ومهاراته الإدارية وبحثه المستمر عن الكفاءة، يمثل تعيينه خطوة مهمة للمجموعة في وقت يطمح فيه أصحاب المصلحة الأفارقة إلى مواجهة تحدي الثورة الصناعية الرابعة.

وقال تيري هيي، رئيس هواوي شمال إفريقيا، إن أولويتنا ستتمثل في دعم الدول وعملائنا وشركائنا لتسريع وتيرة التحول الرقمي وبالتالي تقليل الفجوة الرقمية بفضل التكنولوجيات الأكثر تقدما والخبرة التي تتميز بها مجموعتنا”.