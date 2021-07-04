في استطلاع دوت الخليج.. 43% يتوقعون استقرار أرباح شركات الأسمنت

فريق دوت الخليج _ توقع 43% من المشاركين في استبيان جريدة «دوت الخليج» استقرار أرباح شركات الأسمنت خلال النصف الثاني من العام الجاري، فيما جاء التوقع الخاص بإمكانية حدوث نمو في أرباحها بالمرتبة الثانية بنسبة 31% من الأصوات، وهو ما يمثل نظرة تفاؤلية من مجتمع الأعمال تجاه القطاع.

26 صوتًا يرجحون حدوث تراجع بالتزامن مع التحديات الحالية

وبلغت نسبة الأصوات التي توقعت حدوث تراجع في أرباح شركات الأسمنت 26 صوتًا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه تلك الصناعة تحديات كبيرة، مع زيادة المعروض في السوق في مقابل الاستهلاك، حيث ارتفعت طاقة الأسمنت المصري من 85 مليونًا إلى 87 مليون طن سنويًّا، خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.

وشهدت الفترة الماضية مباحثات بين الحكومة ومنتجي الأسمنت حول إمكانية خفض الإنتاج بنسبة تتراواح بين 10 و15% لمواكبة التباطؤ في الطلب داخليًّا، وبالتزامن مع الأزمات التي تعاني منها جميع الأسواق الخارجية في ظل مواجهة تلك الصناعة لأزمات مماثلة في عدة دول، ما يعني صعوبة المنافسة أيضًا في الخارج، وخاصة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج بحسب الدراسات الصادرة عن شعبة الأسمنت.

ونقلت وكالة عن مسؤول في إحدى شركات الأسمنت، قوله إنه بموجب الصيغة التي جرى اقتراحها الشهر الماضي، فإن كل صانع أسمنت سيخفض الإنتاج بمقدار أساسي يبلغ

وأشارت الشعبة إلى أن نسبة الاستثمارات الأجنبية فى مصر لصناعة الأسمنت تقدر بنحو 52% من مجموع الطاقة الإنتاجية، كما يبلغ عدد العمالة المباشرة 50 ألف شخص، وغير المباشرة 200 ألف شخص، وتقدر استثمارات صناعة الأسمنت في مصر بنحو 250 مليار جنيه.

ورغم الصعوبات التي تواجه تصدير الأسمنت، إلا أن الشركات نجحت في زيادة الكميات الموجهة للخارج، خلال الفترة من يناير لأبريل من العام الجاري، والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 135% لتسجل 98 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار فقط في نفس الفترة من عام 2020.

ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، فإن ليبيا تصدرت الدول المستقبلة للأسمنت المصرية بقيمة 21.9 مليون دولار مقابل 11.3 مليون دولار بالفترة المقارنة، وكينيا 15.5 مليون دولار مقابل 6.5 ملايين دولار بارتفاع 136%، واستقبلت أوغندا كميات أسمنت من مصر بقيمة 9.1 ملايين دولار مقابل 2.3 مليون دولار، والسودان استقبلت ما قيمته 12.2 مليون دولار مقابل 3.5 ملايين دولار.

وخلال العام الماضي، ارتفعت صادرات الأسمنت بنسبة 13% عن 2019، لتصل إلى 175 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء.

وعلى صعيد المبيعات، فإنها تراجعت سنويا إلى‭41.7 ‬ مليون طن في ‭2020‬ من ‭43.8‬ مليون في ‭2019‬، وفقا لإحصاءات البنك المركزي المصري المصري، فيما بلغت المبيعات ‭49.5‬ مليون طن في ‭2017‬، وهو العام الأخير قبل تشغيل مصنع بني سويف.‬‬‬‬‬‬