عمومية مصر المقاصة تعرض استمرار المجلس الحالي على الرقابة المالية

تناقش الجمعية العامة العادية لشركة مصر للمقاصة الأن، عرض أمر استمرار مجلس الإدارة الحالي من عدمه على هيئة الرقابة المالية في ضوء رفض الجمعية غير العادية للتعديلات الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة بالنظام الأساسي بما يحول دون الدعوة لانتخاب المجلس الجديد عقب انتهاء فترة المجلس الحالي.

ويأتي مقترح استمرار المجلس الحالي في اطار حرص الجمعية العمومية للشركة على عدم توقف النشاط .

كما تناقش الجمعية الأسلوب الأمثل للتعامل مع مبنى الشركة بالتجمع الخامس – مبنى لاند مارك-، وكذلك مشروع مبنى العاصمة الإدارية.

واستقرت الجمعية على إعداد دراسة جدوى لاستخدام مبنى الشركة بالتجمع الخامس، كما استقرت على استخدام مبنى العاصمة الإدارية الجاري إنشائه كفرع للشركة في ظل عدم إمكانية نقل خطوط الربط مع البورصة.

وعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للمقاصة بحضور نسبته 73.49%؜ من هيكل الملكية.