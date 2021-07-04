في استطلاع دوت الخليج.. 41% يرجحون استقرار خدمات الاتصالات

فريق دوت الخليج _ توقع 30% من المشاركين في استطلاع جريدة دوت الخليج أن يكون هناك تحسن في جودة خدمات الاتصالات في مصر في النصف الثاني من عام 2021، فيما مال 41% من المشاركين إلى أن تستقر جودة الخدمات عند وضعها الحالي.

بينما رجح 28% من المشاركين في استطلاع جريدة دوت الخليج اتجاه جودة الخدمات للأسوأ، وامتنع عن التصويت شخص واحد.

كان المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، قد أصدر في نهاية شهر إبريل الماضي تقريرًا يعرض مؤشرات جودة الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية.

وتم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة “مدينة وحي”، مع زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى المستوى الإداري الثالث في الطرق والمدن والأحياء، وذلك باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى أكثر من 100 ألف كيلومتر على مدار الأشهر الثلاثة.

وتم رصد تحسن جودة الخدمة في 6 مناطق خلال الربع الأول 2021، نتيجة التنسيق المستمر مع المشغلين لحل مشاكل جودة الخدمة، بينما ما زالت 44 منطقة تعاني من سوء جودة الخدمة، وجارٍ العمل مع المشغلين لتحسين جودة الخدمات المقدمة بها، من خلال تسريع آليات بناء الأبراج، وتجهيز الشبكات الحالية للعمل بالترددات الجديدة مما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين بهذه المناطق.

كما أصدر الاتحاد الدولي للاتصالات تقريره السنوي الخاص بمؤشر أداء منظمي الاتصالات حول العالم لعام 2020 وذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي لهيئات تنظيم الاتصالات 2021، حيث تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر 54 مركزًا بالمؤشر ليصبح في المركز 41 بين 193 دولة مقارنة بالمركز 95 في عام 2019.

كما احتل الجهاز المركز الثاني افريقيا مقارنة بالمركز 19 في عام 2019، حيث ارتفعت قيمة مؤشر الأداء التنظيمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتصل إلى 88.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة في 2020 مقارنة بـ 74.5 نقطة في 2019.