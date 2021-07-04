مناقشات ساخنة حول إبراء ذمة عبد السلام وعبد الباري في عمومية مصر للمقاصة

تشهد الجمعية العمومية لشركة مصر للمقاصة مناقشات ساخنة حول إبراء ذمة رئيس الشركة السابق اللواء محمد عبد السلام ونائبه الدكتور طارق عبد الباري.

واتجهت آراء بعض المساهمين بشركة مصر للمقاصة إلى رفض إبراء ذمتهم تماشيا مع توصية مجلس الإدارة المقدمة للجمعية لحين فصل النيابة العامة في المخالفات المنسوبة اليهم.

في حين اتجهت آراء مساهمين اخرين إلى إبراء الذمة غير المشروط أو ابراء الزمة لحين اتخاذ النيابة قرار بشأن المخالفات.

كما تناقش الجمعية الأثار المترتبة على نقل التسويات الخاصة بتعاملات السندات إلى شركة المقاصة التابعة للبنك المركزي، وتأثير ذلك على إيرادات شركة مصر للمقاصة.

وتطرقت مناقشات الجمعية إلى أسباب وتداعيات مقترح فصل نشاط التوقيع الإلكتروني في شركة مستقلة خاصة في ظل الإيرادات التي بدأ النشاط في تحقيقها مؤخرا.

ومن ناحية اخرى، أبدى أحد الأعضاء اعتراضه على المكافأة التي اقترحها المجلس لورثة العضو المنتدب الراحل خالد عبد الرحمن بواقع راتب ثلاث سنوات، في ظل عدم وجود محددات واضحة لتقييم المكافأة.