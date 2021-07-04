نيفين جامع: 36% زيادة في التبادل التجاري بين مصر والعراق بالعام الماضي

بكر بهجت _ عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءاً موسعاً مع علاء الجبوري وزير التجارة العراقي وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها حالياً لدولة العراق حيث تناول اللقاء سبل تعزيز معدلات التبادل التجاري وإمكانيات تيسير حركة التجارة البينية والنقل اللوجستي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ووفق بيان الوزارة، شارك فى جلسة المباحثات منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي والسفير وليد اسماعيل سفير مصر بالعراق.

وقالت الوزيرة، إن اللقاء استعرض حركة التبادل التجاري بين مصر والعراق خلال المرحلة الحالية حيث حققت معدلات التجارة البينية بين الجانبين مؤشرات إيجابية رغم ازمة جائحة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق بلغ العام الماضي نحو 747.6 مليون دولار مقارنة بنحو 551.3 مليون دولار عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 36%.

وتابعت أن قيمة الصادرات المصرية للعراق العام الماضي بلغت 421.7 مليون دولار مقارنة بنحو 411.4 مليون دولار عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 3%.

وأشارت جامع إلى أنه تم التأكيد مع الجانب العراقي على اهمية استمرار المحادثات على المستويين الثنائي والاقليمي بين مصر والعراق والأردن للتوصل الى تفاهمات تعزز وتسرع من تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، فضلاً عن أهمية إيجاد حلول عاجلة للتحديات التي تؤثر على تدفق السلع مصرية المنشأ إلى السوق العراقي وذلك في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين على المستويين الثنائي والعربي.

ولفتت جامع إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصرى العراقي المشترك، لدوره الرئيسي في تنشيط حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خاصة وأن القطاع الخاص فى البلدين يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية العراقية المشتركة.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على إعادة تشكيل المجلس من الجانبين، وعقد اول اجتماع للمجلس فى أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه أكد علاء الجبوري وزير التجارة العراقي، أن تحقيق انسياب فى حركة التجارة بين العراق ومصر يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة، خاصة وان المنتج المصرى يلقى قبول ورواج كبير فى السوق العراقى.

وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من القرارات الصادرة عن القمة الرئاسية التى عقدت مؤخرا ببغداد فى تحقيق طفرة فى معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت إلى أن مساهمة الجانب المصري فى دعم وتنمية الصناعة العراقية تمثل خطوة هامة نحو اصلاح الخلل فى الميزان التجارى العراقى مع العديد من دول العالم، وهو الامر الذى يحقق التوازن للاقتصاد العراقي.

وأعرب فى الوقت ذاته عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة فى معدلات التجارة بين البلدين بما ينعكس ايجابا على شعبا البلدين الشقيقين .

ووجهت وزيرة التجارة والصناعة، الدعوة لنظيرها العراقي لزيارة مصر قريبا، لبحث كافة التحديات التى تقف حائلا أمام انسياب حركة التجارة البينية.