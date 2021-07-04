عاجل.. تبرئة الذمة المالية لعبد السلام وعبد الباري بإجماع أصوات عمومية مصر للمقاصة

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قررت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للمقاصة بإجماع الأصوات تبرئة الذمة المالية لرئيس مجلس الإدارة السابق اللواء محمد عبد السلام ونائبه الدكتور طارق عبد الباري.
وشهدت الجمعية العمومية لشركة مصر للمقاصة مناقشات ساخنة حول إبراء زمة رئيس الشركة السابق ونائبه، حيث اتجهت أراء بعض المساهمين إلى رفض إبراء ذمتهما تماشيا مع توصية مجلس الإدارة المقدمة للجمعية لحين فصل النيابة العامة في المخالفات المنسوبة اليهم، في حين اتجهت أراء مساهمين أخرين إلى إبراء الذمة غير المشروط أو لحين اتخاذ النيابة قرار بشأن المخالفات.
وقبل الانتقال للبند التالي بجدول أعمال الجمعية، اعترض المستشار القانوني لأحد البنوك على إبراء الذمة بدعوى تعارض ذلك مع نصوص القانون الجنائي المتعلقة بمخالفات المال العام، وهو ما دعا لإعادة المناقشات مرة أخرى لبحث الوضع القانوني للقرار .
كما وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة مصر للمقاصة على المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومقترح توزيعات الأرباح.
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