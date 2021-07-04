مال وأعمال

رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمصرف المتحد يحصد جائزة التميز في التحول الرقمي

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إسلام فضل _ منحت قمة مدراء تكنولوجيا المعلومات والتي ينظمها الاتحاد الدولي للمعلومات IDC تحت رعاية الدكتور عمر طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد حلمي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمصرف المتحد جائزة التميز علي مستوي مصر لما له من إسهامات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقديم مبادرات التحول الرقمي بالمصرف المتحد.

وقال أحمد حلمي، إنه فخور بهذا التكريم الذي جاء بعد جهد في عملية التحول الرقمي بالمصرف المتحد وتهيئة بيئة العمل لاستقبال هذه النوعية من التكنولوجيا والتي باتت امر ضروري في ظل تنافسية الأداء المصرفي العالمي، وكذلك تعظيم العائد من القطاع المصرفي لخدمة الاقتصاد القومي.

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يشار إلى أن حلمي لديه سجل حافل في مجال التطبيقات التكنولوجية المعلوماتة والتقنية الرقمية في العديد من البنوك بالسوق المصري منهم: البنك الكويتي الوطني – وبنك سوسيتيه جنرال – وبنك MiBank – وشركة IBM, وعدد من البنوك, مما اهله لتولي رئاسة قطاع التكنولوجيا المعلومات بالمصرف المتحد ووضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية والإشراف الكامل علي عملية التحول الرقمي بالمصرف التي استغرقت حوالي 3 سنوات مستمرة.

بدأت بتطبيق الإصدار الأحدث للنظام البنكي الرئيسي من شركة فاناسترا العالمية فضلا عن إدخال التطبيقات العالمية الحديثة في مجال التعاملات البنكية والتعاون مع قطاع البنك المختلفة لتطبيق العديد من المنتجات والخدمات الرقمية بالمصرف المتحد، وذلك تحت شعار “بنكك علي الخط” منها : المدفوعات الحكومية – المحفظة الرقمية – الانترنت البنكي و الموبيل البنكي، كذلك العمل علي الانتهاء من تطبيق البطاقات اللاتلامسية وبطاقة ميزة .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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