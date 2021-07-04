في استطلاع دوت الخليج.. إفريقيا تستحوذ على توجهات المستثمرين للتوسع خارجيا

فريق دوت الخليج _ استحوذت إفريقيا على أغلب إجابات المشاركين في استطلاع جريدة «دوت الخليج» حول توقعات المؤشرات الاقتصادية لعام 2021، حيث رأى 92% أن القارة السمراء هي الوجهة الأفضل للتوسع والاستثمار بالعام الجاري.

1.5 صوت لدول آسيا ومشاركان امتنعا عن التصويت

واختتمت، يونيو الماضي، فعاليات الدورة الأولى لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا تحت شعار “التكامل من أجل النمو”، والذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية ووكالة الترويج للاستثمار للكوميسا (COMESA RIA)، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري.

وكان قد شارك في المنتدى وزراء استثمار ورؤساء هيئات استثمار يمثلون 34 دولة إفريقية وكذلك عدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإفريقية فضلًا عن عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال المصريين.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المنتدى شهد العديد من المناقشات المثمرة والتي تركزت على سبل دفع التعاون المشترك بين دول القارة في رفع معدلات التجارة البينية والاستثمار.

وأضاف عبد الوهاب، خلال المنتدى أنه تم الاتفاق على العديد من التوصيات التي سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تضمنت تدشين مجلس استشاري، قبل نهاية العام الحالي، يضم ممثلين عن هيئات الاستثمار الإفريقية والقطاع الخاص وبعض بيوت الخبرة العالمية لتقديم الخبرات الفنية والإدارية الخاصة بصياغة الفرص الاستثمارية وإبراز المزايا النسبية للدول الإفريقية وآليات الترويج لها.

كما تضمنت التوصيات إنشاء منصة إلكترونية إفريقية موحدة Platform تدرج عليها جميع الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وكذا القوانين والتشريعات والإجراءات المنظمة للبيئة الاستثمارية بكل دولة على أن توفر هيئات الاستثمار الإفريقية جميع البيانات المشار إليها خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2021 لإدراجها ضمن المنصة.

وشملت التوصيات، وضع استراتيجية لتحفيز الاستثمار في المجال الصناعي بالقارة الإفريقية وبناء سلاسل التوريد التي تمكن بلدان القارة من تخفيض اعتمادها على الواردات وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق العالمية، وتأكيد دورية انعقاد منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية في شهر يونيو من كل عام مع التوصية بتوسيع دائرة المشاركة ليشمل القطاع الخاص الإفريقي والمنظمات الإفريقية الإقليمية والمؤسسات التمويلية الإفريقية والدولية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذا الحدث.

كما شملت التوصيات، تحديد نقاط اتصال من جميع هيئات الاستثمار الإفريقية خلال شهر يوليو 2021 لسهولة تبادل البيانات والمعلومات الاستثمارية وكذا المشاركة في الأعمال التحضيرية للمنتدى القادم، ودراسة إنشاء أكاديمية لتدريب كوادر هيئات الاستثمار الإفريقية والإعلان عنها خلال الدورة المقبلة من المنتدى للعمل على زيادة التعاون الفني بين دول القارة وفق أحدث المعايير المتبعة عالميًّا في مجال جذب والترويج للاستثمار وآليات تقديم الخدمات للمستثمرين وصياغة الفرص الاستثمارية.

وتضمنت التوصيات، تنظيم عدد من الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين في جميع الدول الإفريقية لبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة من خلال الاطلاع على الفرص المتاحة على أرض الواقع.

وفي ختام المنتدى يونيو الماضي، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تنظيم خمس بعثات ترويجية قبل انعقاد الدورة الثانية إلى عدد من الدول الإفريقية لرجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في القارة وخاصة في القطاعات ذات الأولوية لتلك الدول.