طلعت مصطفى تتوقع الوصول بمبيعاتها بنهاية العام الجاري إلى 30 مليار جنيه

رنا ممدوح _ حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات جديدة خلال النصف الأول من 2021 تزيد عن 21 مليار جنيه.

وقالت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، إنه علىى ضوء ترحيب السوق بالمشروع الجديد على نحو فاق المتوقع، إلى جانب الطلب القوي من الشركات والمؤسسات على وحدات المجموعة غير السكنية المتاحة في مدينتي والرحاب، وتفوق المبيعات المحققة حتى الآن على النتائج المتوقعة التي سبق الإعلان عنها بما يقدر 17-18 مليار جنيه عن السنة المالية 2021، فإن الإدارة تتوقع الآن إقفال العام المالي الجاري بمبيعات يقارب إجماليها نحو 30 مليار جنيه.

وأشارت المجموعة إلى أنها حققت مبيعات غير مثبته حتى نهاية يونيو الماضي بمبلغ 63 مليار جنيه، وهو مايمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة وغير المثبتة بين شركات التطوير والاستثمار العقاري المصري، مما يعزز من وضوح رؤية إيرادات وأرباح الشركة على المدى المتوسط والتي سيتم إثباتها كإيرادات وأرباح خلال فترة 5 سنوات المقبلة.