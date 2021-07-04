مال وأعمال

ممثل عن ملاك السفينة إيفرجيفن يعلن التوصل رسميا إلى تسوية مع هيئة قناة السويس

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وكالات – قال ممثل عن ملاك السفينة إيفرجيفن وجهات التأمين عليها، اليوم الأحد، إنه جرى التوصل إلى تسوية رسمية مع هيئة قناة السويس للإفراج عن السفينة التي عطلت مجرى القناة عندما جنحت في مارس.

وأضاف فاز بير محمد من شركة Stan Marin في بيان “ستجري استعدادات للإفراج عن السفينة وستقام مراسم بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب”.

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وكانت المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية قد قررت تأجيل نظر قضية السفينة إيفرجيفن إلى 11 يوليو الجاري، لمنح طرفي النزاع وقتا لاستكمال المفاوضات.

وقال الدكتور حازم بركات، محامى الشركة المالكة للسفينة البنمية “إيفرجيفن” في وقت سابق، إنه من المقرر توقيع اتفاق تسوية نهائي مع هيئة قناة السويس خلال أيام.

وأشار إلى أنه بعد إتمام التسوية، وتوقيع العقود، سيتم رفع الحجز التحفظي على السفينة، موضحًا أن إلغاء الحجز على السفينة يتم عبر أمر قضائي.

وشهدت أزمة السفينة البنمية “إيفرجيفن” التي جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس، تطورات جديدة إيجابية خلال الساعات الماضية، فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الهيئة والملاك، حيث من المقرر توقيع اتفاق نهائي بين الطرفين والسماح بمغادرة المركب.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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