هيئة قناة السويس: السفينة إيفرجيفن ستغادر يوم الأربعاء بعد توقيع عقد التسوية

سي إن بي سي – توصلت اللجنة المسؤولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات إيفرجيفن إلى اتفاق بشأن تعويض “مناسب وعادل يغطي تكاليف أعمال الإنقاذ ومكافأة الإنقاذ المستحقة والخسائر التي تكبدتها الهيئة خلال عملية الإنقاذ الناجحة” للسفينة البنمية التي جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي.

وبعد مرور 107 أيام على الأزمة، من المقرر مغادرة السفينة إيفرجيفن قناة السويس يوم الأربعاء المقبل، 7 يوليو، عقب احتفال بتوقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة للسفينة بحضور رئيس هيئة قناة السويس، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين.

وكانت هيئة قناة السويس قد دفعت بإمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح بمشاركة ما يزيد عن 600 فرد من العاملين بالهيئة وباستخدم 10 قاطرات والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.

وكان ممثل عن ملاك السفينة إيفرجيفن وجهات التأمين عليها قد صرح، اليوم الأحد، بأنه جرى التوصل إلى تسوية رسمية مع هيئة قناة السويس للإفراج عن السفينة.

وأضاف فاز بير محمد من شركة Stan Marin في بيان “ستجري استعدادات للإفراج عن السفينة وستقام مراسم بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب”.