تحويل صحف الأهرام المسائي والأخبار المسائي والمساء إلى إصدارات إلكترونية

دوت الخليج – وافقت الهيئة الوطنية للصحافة على تحويل صحف: الأهرام المسائي، الصادر عن مؤسسة الأهرام، والأخبار المسائي، الصادر عن مؤسسة أخبار اليوم، والمساء، الصادرة عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، إلى إصدارات إلكترونية.

ونص قرار الهيئة على احتفاظ العاملين بالإصدارات الإلكترونية بجميع وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى، على أن يسرى هذا القرار اعتبارا من 15 يوليو الجاري..

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة اليوم الأحد، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وبحضور أعضاء الهيئة: الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، والمستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور إيهاب أبو عيش، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، ووليد عبد العزيز، وسامح عبد الله، وأسامة أبو باشا، والشيماء عبد الاله، ومروة السيسي، أمين عام الهيئة.

ووافقت الوطنية للصحافة، خلال الاجتماع، على منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية اعتبارا من 2021/7/1 حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة بمقدار 175 جنيه، على ألا تضم إلى الأجر الأساسي.

كما وافقت على تصعيد صالح عبد السميع الصالحي محل الأستاذ رفعت رشاد عضو مجلس الإدارة المنتخب بمؤسسة أخبار اليوم عن الصحفيين لبلوغه سن المعاش.

ووافقت الهيئة أيضًا على تعيين أيمن محمود القاضي، مدير تحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط، محل القاسم محمد عوض، عضو مجلس الإدارة المعين؛ لوفاته.

واستعرض الاجتماع طلبات بعض المؤسسات الصحفية لاستثمار أصولها، وقد طلبت الهيئة تقديم دراسات جدوى لتقييم العروض المقدمة؛ “حرصا على استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات لتعظيم مواردها المالية”.