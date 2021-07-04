وزير الصحة الفرنسي يحذر من موجة رابعة لفيروس كورونا بنهاية الشهر الجاري

– حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران من أن بلاده قد تتجه نحو موجة رابعة من كوفيد-19، وحث الفرنسيين على تلقي اللقاح.

وأوضح فيران أن البلاد قد تشهد تلك الموجة من الوباء بحلول نهاية هذا الشهر، بسبب متحور “دلتا” شديد العدوى.

وقال عبر تغريدة على تويتر إن معدل الإصابة في بلاده لم ينخفض على مدى 5 أيام، وأنه يرتفع مرة أخرى بسبب “دلتا”، والنموذج البريطاني يظهر أن “الموجة الرابعة ممكنة بدءا من نهاية يوليو”.

وأضاف أن على الفرنسيين أن يتحركوا في أسرع وقت… “بلادنا في سباق مع الزمن”.

وكان كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية جان فرانسوا دلفريسي أطلق التحذير ذاته، وقال إن بلاده “ستواجه على الأرجح موجة رابعة من كورونا نتيجة لعودة ظهور الإصابات بـ”دلتا” الذي رصد أول مرة في الهند”.