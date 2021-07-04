خالد العناني: خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر

دوت الخليج – عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعا تحضيريا للوقوف على الجهود المبذولة لتنشيط منتج سياحة اليخوت في مصر، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التي تواجه هذا النمط السياحي وبحث سبل حلها.

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، فإن هذا الاجتماع جاء تنفيذا لتكليف رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري خلال الاجتماع الأخير للنهوض بهذا النمط السياحي ووضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر ودراسة الإجراءات المنفذة لها والعمل على تيسير الإجراءات تعظيما لهذا النوع من النشاط السياحي.

وأشار البيان إلى أن مصر منطقة جاذبة لسياحة اليخوت لما تتمتع به من شواطئ تمتد علي ساحل البحرين الأحمر والمتوسط، ومقومات سياحية متميزة ومتنوعة وظروف مناخية ملائمة.

وحضر الاجتماع: نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والوكيل الدائم للوزارة، ومستشار الوزير للتحول الرقمي.