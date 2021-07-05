شركة سينوبك الصينية تتوقع زيادة في أرباحها خلال النصف الأول

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شينخوا _ قالت شركة البترول والكيماويات الصينية (شركة سينوبك )، أكبر شركة لتكرير النفط في الصين، إنها تتوقع نمو أرباحها في النصف الأول من العام، حسبما ذكرت الشركة في تقرير قدمته إلى بورصة شانغهاي.
وقالت شركة سينوبك إن صافي الربح العائد لمساهمي شركة سينوبيك للنصف الأول من عام 2021 يقدر بما يتراوح بين 36.5 مليار يوان (حوالي 5.64 مليار دولار أمريكي) و 38.5 مليار يوان، وهو ما يمثل تحولا عن الخسائر المسجلة في نفس الفترة قبل عام.
وفي بداية عام 2020، بسبب التأثير المزدوج لوباء كوفيد-19 وهبوط أسعار النفط، تقلص الاستهلاك العالمي للمنتجات البترولية والبتروكيماوية بشكل حاد، مما أدى إلى خسائر تشغيل الشركة في النصف الأول من عام 2020، بحسب سينوبك .
وعزت الشركة نمو الأرباح المتوقع إلى تحسين وضع الوباء عالميا، وارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب المحلي حيث نجحت الصين في كبح الوباء وتشهد انتعاش اقتصادها.
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