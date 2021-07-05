البورصة تصعد 0.35% مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.35%، ليتداول عند مستوى 10382 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.87% و 0.72% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 107.596 مليون جنيه، على 147 شركة من خلال 4.151 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 55 شركة مقابل 26 بينما لم تتغير أسعار 66.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 13.263 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 14.460 مليون جنيه، مقابل 1.196 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 3.530 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 3.546 مليون جنيه مقابل 16.210 ألف صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 16.793 مليون جنيه، منها 9.899 مليون جنيه للمؤسسات، و6.894 مليون جنيه للأفراد.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % مصر للأسمنت 12.04 13.15 9.22 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 64.36 70 8.76 الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية 26.51 28.61 7.92 المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر 0.567 0.6 5.82 أودن للاستثمارات المالية 7.23 7.64 5.67

الأسهم الأكثر انخفاضا