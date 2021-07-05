زودياك توقع عقدي الإشراف على تنفيذ وإدارة مشروع ميزار باستثمارات 400 مليون جنيه

أعلنت شركة زودياك للتطوير العقاري، عن تعاقدها مع مع شركتي واي بي إيه وإنماء الاستشاريتين لتولي أعمال التنفيذ والإشراف على التصميمات الهندسية والمعمارية وإدارة مشروع ميزار الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 400 مليون جنيه.

وقال حسن حسنين رئيس مجلس إدارة شركة زودياك، إن مكتب YBA للاستشارات الهندسية، سيكون مشرفا على أعمال تنفيذ التصميمات سواء الهندسية أو المعمارية الخاصة بالمشروع، مشيرا إلى أن العقد الثاني تم توقيعه مع شركة “INMA ” التابعة لمجموعة جنينة جروب للتكنولوجيا الحديثة، لتتولى من خلاله إدارة وتشغيل المشروع.

وأشار إلى أن مشروع «Mizar» هو أول مشروعات شركة زودياك فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ استثماراته 400 مليون جنيه، ويقام على مساحة 2650 متر.

وأوضح حسنين أن المساحة البنائية للمشروع تصل إلى 16500متر، ويتكون من دور أرضي و12 دورا متكررا، وتقيمه الشركة بنشاط تجاري إداري طبي.

ولفت إلى أن الشركة تخطط لإطلاق مشروعات أخرى بالربع الأول من العام المقبل، ضمن خطتها لرفع استثماراتها البالغة حاليا 5 مليارات جنيه.