مافين للتطوير تتعاون مع IBM العالمية لإنشاء بنية تحتية تكنولوجية بمشروعاتها العقارية

بكر بهجت _ أعلنت شركة مافين للتطوير العقاري عن اتفاقها مع شركة IBM العالمية لتأسيس بنية تحتية تكنولوجية بمواقع المشروعات العقارية التابعة لشركة ما فين.

وقال بيان الشركة، إن ذلك التعاون يأتي لدفع عملية التحول الرقمي وتقديم خدمات رقمية ذات جودة عالية على كافة المستويات السكنية والتجارية والإدارية.

ويتضمن بروتوكول التعاون تولي شركة IBM مسئولية تقديم الاستشارات اللازمة لمد البنية التحتية لمشروعات شركة مافين بأحدث تقنيات الحلول التكنولوجية التي تجعلها مدن ذكية تتمتع بشبكات أكثر سرعة وأماناً وقابلية للتوسع، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات الرقمية الحديثة لعملائها.

وقال محمد رشدي، نائب رئيس شركة مافين للتطوير العقاري، إن التعاون مع IBM العالمية سيمكن الشركة من تحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية وهو توفير أفضل الحلول التكنولوجية الموثوق بها في الصناعة العقارية.

وتابع: “من خلال هذا التعاون سنكون قادرين على توفير بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكنها التكيف مع التغيرات السريعة في الصناعة العقارية في المستقبل، وكذلك توفير حلول حديثة ومتقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تدعم التحول الرقمي وتقدم الخدمات الذكية لمجتمعاتنا.”

وقال وائل عبدوش، المدير العام لشركة IBM مصر إن صناعة العقارات تشهد تحولاً تكنولوجياً كبيراً، وتعمل شركات مثل مافين على تطوير عملياتها الأساسية والبنية التحتية لمدنها لتقديم أفضل الخدمات الرقمية لعملائها من خلال البنية التحتية السحابية لشركة IBM.

وتعمل شركة مافين على مشروع باي مونت بالعين السخنة، ومشروع كالي كوست في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي والذي أطلقته الشهر الماضي.