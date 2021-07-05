المجموعة المالية هيرميس كينيا تطلق منصة للتداول الإلكتروني لخدمة المستثمرين الأفراد

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس كينيا للوساطة المالية، عن إطلاق منصة التداول الإلكتروني «EFG Hermes One» والتي ستتيح للمستثمرين الأفراد تجربة تداول في سوق نيروبي للأوراق المالية (NSE).

ووفق بيان المجموعة، فإنه تم إطلاق منصة التداول الإلكترونية خلال احتفالية استضافتها المجموعة المالية هيرميس كينيا وسوق نيروبي للأوراق المالية، وذلك بحضور كلًا من مواثي كيلونزو، رئيس قطاع التداول بالمجموعة المالية هيرميس كينيا، وجيوفري أودوندو، الرئيس التنفيذي لسوق نيروبي للأوراق المالية.

وقال علي خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، إن الشركة تتطلع إلى التوسع ورفع الوعي في أسواق المال لتعزيز عمليات التداول في أسواق جنوب الصحراء الأفريقية.

وأشار خالبي إلى أن التوسع في تقديم خدمات الوساطة في الأوراق المالية للمستثمرين الأفراد يأتي في إطار التزام المجموعة المالية هيرميس بتنمية حصتها السوقية في أسواق القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع إلى تكرار النجاح الذي حققه تطبيق «EFG Hermes One» في مختلف الأسواق الأخرى التي تعمل بها بهدف تزويد عملائنا في السوق الكيني بباقة متكاملة من المنتجات والخدمات الابتكارية وترسيخ مكانتها الرائدة في السوق.

ولفت البيان إلى أن المجموعة المالية هيرميس كينيا تسعى إلى تعظيم الاستفادة من معدل الانتشار الكبير لاستخدام الهاتف المحمول في كينيا وتنوع القنوات الرقمية في تقديم باقة متكاملة من الخدمات التي تتميز بالكفاءة وسهولة الاستخدام بهدف تلبية احتياجات المستثمرين.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تعد جزء لا يتجزأ من الخطة التي تتبناها إدارة السوق للتوسع في المستثمرين الأفراد، وطرح المزيد من الشركات في سوق نيروبي للأوراق المالية، فضلاً عن زيادة قيمة أسواق الأسهم لتصل إلى 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي لكينيا.

وإلى جانب تنفيذ المعاملات اليومية، سوف يتيح تطبيق «EFG Hermes One» إمكانية الوصول اللحظي لحركة أسعار الأسهم، ووضع ومتابعة ومراجعة وتعديل وإلغاء أوامر البيع والشراء، بالإضافة إلى إنشاء وتخصيص قوائم المتابعة للأسهم ومحافظ الأسهم ومحافظ الاستثمار لحظياً.

وقال مواثي كيلونزو رئيس قطاع التداول بالمجموعة المالية هيرميس كينيا، إن إطلاق تطبيق «EFG Hermes One» في كينيا يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس بهدف التوسع بنطاق أعمالها في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وهي الخطة التي حققت نجاحا كبيرا منذ تدشين عملياتنا في السوق المحلي عام 2017، وذلك سعيًا لتقديم المزيد من الخدمات للمستثمرين الأفراد.

وأكد كيلونزو أن قيام المجموعة المالية هيرميس بالتوسع في تقديم خدماتها للمستثمرين الأفراد سوف يساهم في زيادة حجم التداولات بالسوق الكيني وبالتالي تحسن السيولة النقدية، وهو ما سيثمر عن طرح المزيد من الشركات في السوق وهو ما سينعكس أثره في نمو السوق وخلق المزيد من فرص الاستثمار سواء للمستثمرين الأفراد أو المؤسسات.