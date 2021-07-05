أسطول تتعاقد مع اسكوم لنقل منتجات الشركة إلى موانىء التصدير

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
إسلام فضل _ وقّعت شركة أسطول المتخصصة في مجال النقل البري عقد مع شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، تتولى بموجبه نقل حاويات الخام من مصانع أسكوم بالمنيا إلى كافة موانئ الجمهورية، وعلى رأسها ميناء السخنة.
وقال تامر بدراوي، الرئيس التنفيذي لشركة أسطول، أن هذا التعاقد يسهم في تنويع محفظة عملاء شركته، وتدعيم جهودها على صعيد تعزيز أنشطة تصدير المنتجات المصرية.
وتمتلك شركة أسطول للنقل البري ما يتجاوز 250 شاحنة نقل، وتشمل أنشطة الشركة قطاع الإسمنت والتعدين بشكل واسع، والحبوب، وخامات البناء، ومختلف البضائع، كما اقتحمت مؤخراً مجال نقل المواد.
وتعد شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، إحدى شركات مجموعة القلعة، وتعمل في مجال تصنيع منتجات كربونات الكالسيوم، التي يرتكز عليها عدد من الصناعات، على رأسها الورق، والدهانات و البلاستيك والكيماويات.
وتضم مصانع الشركة أربعة خطوط إنتاجية بطاقة إجمالية تبلغ 425 ألف طن سنوياً، وتُصدَّر نسبة 85% من إنتاج الشركة في حاويات إلى العديد من الأسواق العالمية في جنوب آسيا، ودول الخليج، والعديد من الأسواق الإفريقية الرئيسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسطول تتعاقد مع اسكوم لنقل منتجات الشركة إلى موانىء التصدير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.