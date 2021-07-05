أسطول تتعاقد مع اسكوم لنقل منتجات الشركة إلى موانىء التصدير

إسلام فضل _ وقّعت شركة أسطول المتخصصة في مجال النقل البري عقد مع شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، تتولى بموجبه نقل حاويات الخام من مصانع أسكوم بالمنيا إلى كافة موانئ الجمهورية، وعلى رأسها ميناء السخنة.

وقال تامر بدراوي، الرئيس التنفيذي لشركة أسطول، أن هذا التعاقد يسهم في تنويع محفظة عملاء شركته، وتدعيم جهودها على صعيد تعزيز أنشطة تصدير المنتجات المصرية.

وتمتلك شركة أسطول للنقل البري ما يتجاوز 250 شاحنة نقل، وتشمل أنشطة الشركة قطاع الإسمنت والتعدين بشكل واسع، والحبوب، وخامات البناء، ومختلف البضائع، كما اقتحمت مؤخراً مجال نقل المواد.

وتعد شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، إحدى شركات مجموعة القلعة، وتعمل في مجال تصنيع منتجات كربونات الكالسيوم، التي يرتكز عليها عدد من الصناعات، على رأسها الورق، والدهانات و البلاستيك والكيماويات.

وتضم مصانع الشركة أربعة خطوط إنتاجية بطاقة إجمالية تبلغ 425 ألف طن سنوياً، وتُصدَّر نسبة 85% من إنتاج الشركة في حاويات إلى العديد من الأسواق العالمية في جنوب آسيا، ودول الخليج، والعديد من الأسواق الإفريقية الرئيسية.