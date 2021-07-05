البنك الأهلي يفصح عن حصته ومجموعاته المرتبطة في التجاري الدولي

رنا ممدوح _ أفصح البنك الأهلي المصري عن حصته الحالية ومجموعاته المرتبطة في البنك التجاري الدولي CIB . وبلغ حصه البنك الأهلي المصري وفقا لإفصاح البنك المرسل للبورصة اليوم 9.13% بعدد أسهم 134.924 مليون سهم. وسجلت إجمالية نسبة المجموعات المرتبطة 0.186% ممثلة في عدد أسهم 2.752 مليون سهم وهي كالتالي :

– محفظة البنك الأهلي 1 بعدد 762.596 ألف سهم بنسبة 0.052%

– محفظة البنك الأهلي 2 بعدد 1.850 مليون سهم بنسبة 0.125%

– شركة الأهلي كابيتال 20 ألف سهم بنسبة 0.001%

– صندوق التأمين الخاص 120 ألف سهم بنسبة 0.008%.

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