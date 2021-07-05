مال وأعمال

البنك الأهلي يفصح عن حصته ومجموعاته المرتبطة في التجاري الدولي

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رنا ممدوح _ أفصح البنك الأهلي المصري عن حصته الحالية ومجموعاته المرتبطة في البنك التجاري الدولي CIB .

وبلغ حصه البنك الأهلي المصري وفقا لإفصاح البنك المرسل للبورصة اليوم 9.13% بعدد أسهم 134.924 مليون سهم.

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وسجلت إجمالية نسبة المجموعات المرتبطة 0.186% ممثلة في عدد أسهم 2.752 مليون سهم وهي كالتالي :
– محفظة البنك الأهلي 1 بعدد 762.596 ألف سهم بنسبة 0.052%
– محفظة البنك الأهلي 2 بعدد 1.850 مليون سهم بنسبة 0.125%
– شركة الأهلي كابيتال 20 ألف سهم بنسبة 0.001%
– صندوق التأمين الخاص 120 ألف سهم بنسبة 0.008%.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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