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صندوق النقد الدولي يحذر من تباين خطير بين الدول في التعافي من فيروس كورونا

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وكالات – حذرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، من “تباين خطير” بين الدول المتقدمة والنامية في سعيها للتعافي من فيروس كورونا.

وقالت إن نموا قويا في دول غنية مثل الولايات المتحدة هو “أنباء سارة”، لكن النمو في الدول النامية يعرقله بطء وتيرة التطعيم.

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وأضافت خلال منتدى باريس للسلام “هذا خطر على النمو كما أنه خطر على الاستقرار والأمن العالميين”.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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