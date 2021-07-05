صندوق النقد الدولي يحذر من تباين خطير بين الدول في التعافي من فيروس كورونا

وكالات – حذرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، من “تباين خطير” بين الدول المتقدمة والنامية في سعيها للتعافي من فيروس كورونا.

وقالت إن نموا قويا في دول غنية مثل الولايات المتحدة هو “أنباء سارة”، لكن النمو في الدول النامية يعرقله بطء وتيرة التطعيم.

وأضافت خلال منتدى باريس للسلام “هذا خطر على النمو كما أنه خطر على الاستقرار والأمن العالميين”.