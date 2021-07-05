مال وأعمال

السعودية تعدل قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي

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وكالات – عدلت السعودية قواعدها الخاصة بالواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وبحسب وكالة ، استبعدت السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو التي تضم مدخلات إسرائيلية.

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وتعد المناطق الحرة المحرك الرئيسي لاقتصاد دولة الإمارات.

ووفقًا للمرسوم، سيتم استبعاد البضائع التي تحتوي على مكون مصنوع أو منتج في إسرائيل أو تصنعه شركات مملوكة كليًا أو جزئيًا من قبل مستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاقية المقاطعة العربية المتعلقة بإسرائيل.

يذكر أن الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقية ضريبية في مايو الماضي حيث يعمل الجانبان على تحفيز تطوير الأعمال بينهما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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