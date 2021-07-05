السعودية تعدل قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي

وكالات – عدلت السعودية قواعدها الخاصة بالواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وبحسب وكالة ، استبعدت السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو التي تضم مدخلات إسرائيلية.

وتعد المناطق الحرة المحرك الرئيسي لاقتصاد دولة الإمارات.

ووفقًا للمرسوم، سيتم استبعاد البضائع التي تحتوي على مكون مصنوع أو منتج في إسرائيل أو تصنعه شركات مملوكة كليًا أو جزئيًا من قبل مستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاقية المقاطعة العربية المتعلقة بإسرائيل.

يذكر أن الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقية ضريبية في مايو الماضي حيث يعمل الجانبان على تحفيز تطوير الأعمال بينهما.