الذهب يقترب من 1800 دولار مع توقف مكاسب الدولار

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وكالات – ارتفع الذهب، فيما أدى هبوط الدولار وعائدات السندات، عقب بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت متباينة لتهدئة مخاوف المستثمرين إزاء تشديد أبكر للسياسة النقدية مما ساعد المعدن الأصفر علي الارتفاع صوب 1800 دولار مرة أخرى.
زاد الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1791.2 دولار للأونصة، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 18 يونيو عند 1794.86 يوم الجمعة.
ومعظم الأسواق الأمريكية مغلقة اليوم بمناسبة عيد الاستقلال.
وجاءت الأرقام الرئيسية لتوفير وظائف جديدة في الولايات المتحدة في يونيو أعلى من التوقعات إلا أن معدل البطالة ارتفع ولم يطرأ تغير على القوة العاملة ما يشير لتقدم إيجابي ولكنه في الوقت ذاته يفسح المجال لانتظار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعض الوقت قبل تقليص مشتريات الأصول أو رفع أسعار الفائدة.
وقال أولي هانسن المحلل في بنك ساكسو إن الدولار تخلى عن جزء من قوته في الآونة الأخيرة بينما يتمسك الذهب ببعض مكاسب يوم الجمعة ليتحدى مجددا مستوى مقاومة قبل 1800 دولار.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الشركات الأميركية وظفت أكبر عدد من العاملين في عشرة أشهر في يونيو إلا أن معدل البطالة ارتفع ولم يطرأ تغير على القوة العاملة وتباطأت وتيرة نمو الأجر عن الساعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 26.46 دولار للأونصة وكسب البلاتين 1% الي 1101.24 دولار وزاد البلاديوم 1.1% إلى 2815.6 دولار.
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