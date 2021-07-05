وزير الخارجية يجري اتصالا بنظيره الفيتنامي حول سد النهضة

أ ش أ – أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الفيتنامي؛ على هامش الزيارة التي يجريها حاليا إلى نيويورك من أجل المشاركة في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال الموقف المصري الثابت من قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لإتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يحقق مصالح الدول الثلاث ويراعي شواغل دولتي المصب.

كما أعرب شكري عن تطلع مصر إلى تفهم فيتنام، العضو الحالي بالمجلس، لهذه الشواغل باعتبارها أيضا دولة مصب.