موظفو بنك انجلترا سيعملون يوما واحدا على الأقل أسبوعيا من مكاتبهم بدءا من سبتمبر

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وكالات – طلب بنك إنجلترا المركزي من موظفيه العمل يوما واحدا على الأقل في الأسبوع من مكاتبهم بدءا من سبتمبر، حسبما قالت مسؤولة بالبنك اليوم الإثنين بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن البلاد تستعد لإنهاء القيود الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا اعتبارا من 19 يوليو.
وقالت جوانا بليس، كبيرة مسؤولي العمليات ببنك انجلترا، إن البنك المركزي المصري يتوقع أنه بمرور الوقت سيقضى الموظفون ثلاثة أو أربعة أيام أسبوعيا في المتوسط في أماكن عملهم ويوما واحدا في العمل من المنزل.
وتحاول بنوك كثيرة مقرها المملكة المتحدة استكشاف كيف يمكنها إدارة عودة الموظفين إلى مكاتبهم بينما يجري تخفيف قيود فيروس كورونا.
وقال جونسون اليوم إن الحكومة تهدف لإنهاء الإجراءات التقييدية في غضون أسبوعين وإن ذلك سيشمل التخلي عن تعليمات للعمل من المنزل بين خطوات أخرى لتخفيف القيود.
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