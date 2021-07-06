الجنيه الاسترليني يرتفع بدعم من خطط للحكومة البريطانية لإنهاء قيود كورونا

وكالات – ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الإثنين مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطط لإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل في وقت لاحق هذا الشهر على الرغم من قفزة في الإصابات بفيروس كورونا.

وبعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف أبريل عند 1.373 دولار الأسبوع الماضي، صعدت العملة البريطانية 0.20% إلى 1.3849 دولار في أواخر جلسة التداول.

وفي مقابل العملة الأوربية، ارتفع الاسترليني 0.15% إلي 85.66 بنس لليورو.

وتلقى الاسترليني ضربة الأسبوع الماضي بعد أن حذر أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي من رد فعل مبالغ فيه على زيادة للتضخم في بريطانيا، قائلا إن من المهم ضمان عدم تقويض التعافي بتشديد سابق لآونة للسياسة النقدية لأن الزيادة في التضخم من المرجح أن تكون مؤقتة.