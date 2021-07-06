أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار خلال الربع الثاني

رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي.ال.سي، أنها أضافت عقودا جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الثاني من عام 2021.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إلى أن هذه العقود الجديدة تمثل زيادة بنسبة 52% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 وبذلك يصل إجمالي قيمة العقود الجديدة في النصف الأول من عام 2021 إلى 1.8 مليار دولار.

وبحسب البيان، تمثل المشاريع في مصر 32% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث أضافت المجموعة عقودا عبر قطاعات المياة والصناعة.

وأوضحت أوراسكوم كونستراكشون أن العقود الجديدة في الولايات المتحدة تمثل 68% من الإجمالي وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع مراكز البيانات.

وأضافت أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بلغت قيمتها 5.8 مليار دولار في 30 يونيو الماضي.