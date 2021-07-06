انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الكاميروني بمشاركة 65 رجل أعمال

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص القيادة السياسية على توفير كافة أوجه الدعم لتعزيز علاقات مصر الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية وذلك من خلال تعزيز تواجد الشركات المصرية بوسط وغرب القارة وتوفير فرص تجارية للشركات ورجال الأعمال وتعزيز حركة التبادل التجارى القاري.

نستهدف تعزيز حركة التبادل التجارى وزيادة تواجد الشركات المصرية في أسواق 22 دولة بوسط وغرب أفريقيا

وقالت ان الوزارة وضعت استراتيجية شاملة للتوجه نحو السوق الإفريقية تستهدف تنمية أواصر التعاون المشترك مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة وبما يحقق مصالح كافة الدول على حد سواء.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة في افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الكاميروني والتي القاها نيابة عنها الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، بحضور لوك ماجليوار ميبراجا وزير التجارة الكاميروني ومدحت المليجي سفير مصر لدى الكاميرون والدكتور عبد العزيز الشريف مدير ادارة افريقيا بالتمثيل التجاري وبمشاركة 65 رجل اعمال يمثلون 42 شركة مصرية الى جانب عدد كبير من رجال الاعمال بدولة الكاميرون.

43 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والكاميرون خلال عام 2020 بنسبة زيادة 6 ٪؜

وأوضحت الوزيرة أن هذا المنتدى يتزامن مع إنطلاق مبادرة روابط الأعمال بين مصر وأفريقيا والتي تستهدف الوصول إلى 22 دولة في وسط وغرب أفريقيا وذلك بالتعاون مع مؤسسة التجاري وفا بنك ، مشيرةً إلى تزايد أهمية دول القارة الإفريقية باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة خاصة في ظل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول القارة.

وأضافت جامع إن حجم التبادل التجارى بين مصر والكاميرون بلغ عام 2020 نحو 43 مليون دولار بمعدل نمو 6%؜ مقارنة بعام 2019، مشيرةً إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ للسوق الكاميروني وبصفة خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والسلع الهندسية والحاصلات الزراعية وقطاعات الإنشاءات والمقاولات والاستشارات الهندسية و نظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات