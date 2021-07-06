إم بي جي للتطوير تسدد 470 مليون جنيه لشركة العاصمة الإدارية من أرض مشروع بوكا

سددت شركة إم بي جي للتطوير العقاري 470 مليون جنيه لصالح شركة العاصمة الإدارية قيمة 3 أقساط أرض مشروع “بوكا”، كما انتهت الشركة من إنجاز 50% من إجمالى مراحل تنفيذ المشروع.

وفي بيان للشركة، قال الدكتور محمود العدل رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة انتهت حتى الآن من سداد 90% من قيمة أقساط أرض مشروع “بوكا ” فى العاصمة الإدارية الجديدة وأن الشركة التزمت بالسداد رغم أوضاع السوق العقارى بسبب تداعيات كورونا وتأثيرها على كافة القطاعات.

أوضح العدل أن الشركة تستهدف سداد القسط الأخير من قيمة أرض ” بوكا ” فى موعده وفقاً للجدول الزمنى بما يعكس قوة الملاءة المالية للشركة وإستراتيجيتها التوسعية فى السوق العقارى خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تخطط الشركة بضخ استثمارات جديدة فيها خلال العام الجارى.

ولفت إلى أن الشركة ستبدأ في تسليم المرحلة الأولى بمشروع “بوكا” العام المقبل وفقاً للبرنامج الزمنى للمشروع على يتم تسليم باقى مراحل المشروع تباعاً وإنتهت الشركة من تسويق 85% من إجمالى وحداته.

أضاف العدل أن الشركة تستهدف زيادة استثماراتها الحالية إلى 9 مليارات جنيه خلال العام الجاري وضخ ملياري جنيه استثمارات جديدة عبر مشروعين جديدين سيتم طرحهما فى العاصمة الإدارية بالنصف الثانى من 2021.

وتطور شركة “MBG” للتطوير العقارى مشروع “PUKKA ” السكنى والمقام على مساحة 41 فدانًا ويضم 42 مبنى بنسبة مبانى لاتتجاوز 22%، ويضم المشروع منطقة تجارية بالمشروع مساحتها 20 ألف متر.

وتنفذ الشركة أول مركز طبى متكامل “River Green “بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي أطلقته الشركة مؤخرًا باستثمارات مليار جنيه بمنطقة MU-23 بين الحى السكني R2 وR3.