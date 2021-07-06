فيليب موريس تستحوذ على فيرتين فارما لتصنيع الأدوية بقيمة 820 مليون دولار

إسلام فضل _ أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال، أنها أبرمت اتفاقية للإستحواذ على شركة “فيرتين فارما” Fertin Pharma A/S، المتخصصة في تطوير وتصنيع الأدوية المعتمدة على أنظمة توصيل الدواء عبر الفم أو داخل الفم، بقيمة تبلغ 820 مليون دولار.

وقال ياتشيك أولتشاك، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال، إن الاستحواذ على “فيرتين فارما” يعد خطوة مهمة إلى الأمام في رحلتنا نحو تحقيق مستقبل خالٍ من الدخان، وتعزيز محفظتنا الخالية من الدخان، لا سيما فيما يتعلق بمنتجاتنا الحديثة، وتسريع تقدمنا إلى ما بعد النيكوتين.

وأوضح أولتشاك، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن كل من فيليب موريس إنترناشونال وفيرتين فارما تتشاركان الالتزام بالعلوم والابتكارات التي تركز وتسعى لتحقيق حياة أفضل للمستهلك، ويسعدني أننا توصلنا إلى هذه الاتفاقية.

وأضاف: ستثري مجموعة تقنيات “فيرتين فارما” المتنوعة، والمزيج المتطور من الأعمال لديها، والخبرة ذات المستوى العالمي مسار الابتكار لدينا وقدراتنا، لدعم أهدافنا لعام 2025 المتمثلة في توليد أكثر من 50% من صافي عائداتنا من المنتجات الخالية من الدخان، وما لا يقل عن 1 مليار دولار من المنتجات التي تتجاوز النيكوتين “.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال إلى أن “فيرتين فارما” يعمل بها أكثر من 850 موظفاً وتتركز أعمالها في الدنمارك وكندا والهند، وتعمل في مجال البحث والتطوير وإنتاج العلكة والأقراص القابلة للتسييل والأنظمة الفموية الصلبة الأخرى لتوصيل المكونات النشطة، بما في ذلك النيكوتين.

وذكر أن فيرتين فارما حققت في عام 2020، إيرادات صافية حوالي 160 مليون دولار وتمثل قيمة الصفقة حوالي 15 مرة ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة “فيرتين فارما” في العام 2020

وسوف تحقق شركة فيليب موريس إنترناشونال نتيجة الاستحواذ على “فيرتين فارما مجموعة من المكاسب منها اكتساب دراية وخبرة كبيرة لتطوير وتسويق المنصات الخالية من الدخان الحالية والإضافية – بما في ذلك القدرة على تسريع وجودنا في فئة المنتجات الفموية الحديثة سريعة النمو، مما يوفر تجربة فائقة للمستهلك من خلال مجموعة واسعة من المنتجات الخالية من الدخان منتجات مثل أكياس وأقراص النيكوتين.