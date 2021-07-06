3.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك السويس في يونيو الماضي

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول 7 آلاف و957 شهادة جمركية خلال شهر يونيو الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار، وغيرها».

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر يونيو الماضي بلغت مليارًا و14 مليونًا و342 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و432 مليونًا و875 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 310 ملايين و831 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر يونيو الماضي بتصدير مشمول 3280 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 7 مليارات و765 مليونًا و374 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن».

أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في يونيو الماضي بنحو 7 ملايين و268 ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت 6 ملايين و621 ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو ١١ مليونًا و196 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس فى يونيو الماضى بلغت 3 مليارات و783 مليونًا و137 ألف جنيه.