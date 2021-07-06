- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ وقعت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر أمس عقد اتفاق تسوية النزاع مع شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه بموجب هذا العقد قد آلت قطعة أرض تبلغ مساحتها 45000 م2 إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر والتي وأصبحت من ضمن أصول وممتلكات الشركة.
ووقع اتفاقية تسوية النزاع كلا من طارق كمال خليل الباجوري، العضو المنتدب التنفيذي للمناجم والمحاجر، والمهندس حسنين رضوان العضو المنتدب التنفيذي لكيما.
واستندت الاتفاقية على توجهات الدولة بشأن تسوية المنازعات بين الجهات التابعة للدولة بطريقة وديه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بوقف التقاضي بين الوزارات ودراسة سبل أخرى لفض المنازعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحديد والصلب للمناجم توقع اتفاقية تسوية نزاع أرض بمساحة 45 ألف متر مربع مع كيما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.