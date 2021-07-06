الحديد والصلب للمناجم توقع اتفاقية تسوية نزاع أرض بمساحة 45 ألف متر مربع مع كيما

رنا ممدوح _ وقعت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر أمس عقد اتفاق تسوية النزاع مع شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه بموجب هذا العقد قد آلت قطعة أرض تبلغ مساحتها 45000 م2 إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر والتي وأصبحت من ضمن أصول وممتلكات الشركة.

ووقع اتفاقية تسوية النزاع كلا من طارق كمال خليل الباجوري، العضو المنتدب التنفيذي للمناجم والمحاجر، والمهندس حسنين رضوان العضو المنتدب التنفيذي لكيما.

واستندت الاتفاقية على توجهات الدولة بشأن تسوية المنازعات بين الجهات التابعة للدولة بطريقة وديه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بوقف التقاضي بين الوزارات ودراسة سبل أخرى لفض المنازعات.