وزير التموين: إنتهاء موسم القمح المحلي غدا بعد توريد 3 مليون و600 ألف طن

إسلام جابر _ قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن موسم توريد القمح المحلي من المزارعين، لصالح الوزارة ينتهي غدا، مؤكدا توريد 3 مليون و600 ألف طن قمح محلي كأعلى كميات موردة خلال السنوات العشر الماضية، وتخصيص 150 ألف طن لمصانع المكرونة.

الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والسكر والزيت يبلغ 6 أشهر

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، أن الاحتياطي الاستراتيجي من محصول القمح يبلغ 6 أشهر، واحتياطي السكر 6 أشهر على أن يبدأ الإنتاج الجديد من السكر في يناير المقبل، كما أنه ولأول مرة نصل إلى 6 أشهر مخزون من سلعة الزيت، والأرز 5.7 شهر أرز، واللحوم الحية تعاقدتها ممتدة لعامين، واللحوم المجمدة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية لمدة شهرين وهناك تعاقدات مستمرة.

وأكد وزير التموين، أن الوزارة وفرت 39 شادر على مستوى محافظات الجمهورية، يمتلكون 10 آلاف رأس ماشية بسعر 65 جنيه قائم، والخراف المذبوحة المبردة المستوردة من السودان بسعر 95 جنيه، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار اللحوم عالميا تطرح الوزارة اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 65 جنيه كما هو.

وأوضح أن يتم توفير أكثر من 17800 طن دواجن مجمدة، وذلك بالجمعيات الاستهلاكية التي ستعمل خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى، كما ستعمل المخابز بناءا على المواعيد المقررة سابقا دون تغيير، ومن يرغب في الحصول على إجازة من أصحاب المخابز، يتقدم بطلب مسبق على ألا تزيد نسبة الإجازات عن 30% من إجمالي المخابز على مستوى المحافظات لضمان توفير الخبر بجميع المحافظات.

وشدد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة أخرى بكل مديرية تموين بكل محافظة، دورها متابعة الأسواق وشن عدد من الحملات لضمان توافر السلع.