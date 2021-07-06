- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
– أظهرت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت بأكثر من المتوقع في مايو بعد هبوط في أبريل، مدفوعة بشكل أساسي بالمنتجات غير الغذائية ووقود السيارات.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبية يوروستات، إن مبيعات التجزئة في 19 دولة تتعامل باليورو زادت 4.6 بالمئة علي أساس شهري في مايو وبزيادة تسعة بالمئة عنها قبل عام.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته زيادة شهرية 4.4 بالمئة وصعودا 8.2 بالمئة على أساس سنوي.
وفي أبريل، نزلت المبيعات 3.9 بالمئة على أساس شهري رغم ارتفاع 23.3 بالمئة سنويا، بحسب ما قاله المكتب يوم الثلاثاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تفوق التوقعات خلال مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.