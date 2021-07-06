مال وأعمال

مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تفوق التوقعات خلال مايو

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– أظهرت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت بأكثر من المتوقع في مايو بعد هبوط في أبريل، مدفوعة بشكل أساسي بالمنتجات غير الغذائية ووقود السيارات.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبية يوروستات، إن مبيعات التجزئة في 19 دولة تتعامل باليورو زادت 4.6 بالمئة علي أساس شهري في مايو وبزيادة تسعة بالمئة عنها قبل عام.

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وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته زيادة شهرية 4.4 بالمئة وصعودا 8.2 بالمئة على أساس سنوي.

وفي أبريل، نزلت المبيعات 3.9 بالمئة على أساس شهري رغم ارتفاع 23.3 بالمئة سنويا، بحسب ما قاله المكتب يوم الثلاثاء.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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